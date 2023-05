Agricultores familiares de Itabuna iniciam a colheita na quarta-feira do milho de São João

Agricultores familiares de Itabuna iniciam nesta quarta-feira, dia 31, às 9 horas, na Associação Grapiúna dos Agricultores Familiares (AGRAFAM), nas imediações do semianel rodoviário, a colheita do milho de São João, com ato simbólico.

Acompanhados de uma equipe técnica da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA) e pelo secretário Moacir Smith Lima, que estará presente, esta primeira colheita do milho resulta da distribuição de sementes melhoradas, doadas em março pela administração do prefeito Augusto Castro (PSD) nos festejos do padroeiro São José.

Pelo terceiro ano consecutivo a Prefeitura de Itabuna doou cerca de 500 quilos de sementes de milho para agricultores familiares que integram 17 associações. O secretário Moacir Smith Lima lembrou que o diferencial destas sementes é que apresenta melhoramento genético, o que garante qualidade ao produto final.