Agricultores familiares do Baixo Sul receberão mudas da Biofábrica da Bahia

Secretários de Agricultura de municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal do Mosaico das Apas do Baixo Sul (CIAPRA) estiveram na Biofábrica da Bahia para conhecer o processo de produção de mudas de cacau. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), por meio da Biofábrica, serão distribuídas mudas de cacau para a agricultura familiar do Território Baixo Sul.

A distribuição acontecerá por meio do programa de assistência técnica “Cacau Mais”, de iniciativa do CIAPRA, e beneficiará mais de três mil famílias. E a visita faz parte da agenda do programa Cacau Mais, dentro da parceria com o governo do estado, por intermédio da SDR. “É no momento em que precisamos conhecer como funciona a produção de mudas e a disseminação desse material genético que é tão fundamental para a melhoria da cacauicultura da nossa região”, afirmou explicou Leandro Ramos, diretor-executivo do Consórcio, que reúne 13 municípios.

Produção quase triplicada

Ramos avaliou que todos saíram da Biofábrica muito mais convencidos de que estão “fazendo o correto para melhorar a economia do Baixo Sul e contribuir com o estado da Bahia para a elevação da qualidade da produção de cacau”.

Pelo “Cacau Mais”, a produção no território será aumentada de 28 arrobas por hectare para 80 arrobas, chegando a 56 arrobas logo no primeiro ano. “A Biofábrica é parceira da agricultura familiar, tendo o respaldo do governo do estado, por meio da SDR, e essa iniciativa do CIAPRA aquecerá a economia territorial, contribuindo, assim, para a economia baiana. Estamos de portas abertas aos municípios, sempre seguindo a orientação da SDR”, destacou Jackson Moreira, diretor-presidente da Biofábrica da Bahia.