Água: confira programação de abastecimento nos primeiros dias de 2022

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) divulgou a programação de abastecimento para os dias 1º e 2 de janeiro. A Gerência Técnica esclarece que a elaboração e divulgação de um cronograma busca orientar as pessoas sobre a distribuição de água para os bairros de Itabuna.

De acordo com a programação, no dia 1º serão abastecidos os seguintes locais: centro (todas as partes), Fátima (parte baixa e média), Parque Boa Vista, Parque Verde, Monte Cristo, Santa Inês, Antique e João Soares (partes alta) e Nova Califórnia.

Também serão contempladas partes dos bairros São Caetano, Sarinha Alcântara, Jardim Primavera, Vila Zara, Núcleo Habitacional da Ceplac, Novo São Caetano e Pedro Jerônimo. Ainda entram na programação do primeiro dia de 2022, os bairros Magabinha, Pontalzinho, Maria Pinheiro, Jardim Vitória, Ferradas e Nova Ferradas (incluindo a região do Presídio), Jorge Amado, Vila das Dores (Canecos) e Alto do Cuscuz e os condomínios Pedro Fontes I e II e Top Park.

O fornecimento de água no dia 1º, prossegue nas localidades de Odilon, Manoel Leão, Zildolândia, Santo Antônio, Loteamento Loop Soares, Conceição (parte alta), São Pedro (partes baixa e alta), Vila Zara (parte alta), São Judas e Fonseca.

Segundo dia

No domingo, dia 2, o cronograma da Emasa contempla o centro da cidade, Fátima e Califórnia (parte baixa), os condomínios Gabriela, Jubiabá, Top Park, Pedro Fontes I e II. Também entram na programação as partes altas dos bairros João Soares, Conceição e Vila Zara.

As partes baixa e alta do São Pedro e ainda Mangabinha, Pontalzinho, São Judas, Fonseca, Maria Pinheiro, Santo Antônio, Loteamento Loop Soares, Vale do Sol, Ferradas e Nova Ferradas (incluindo a área do Presídio), Santa Inês, Jorge Amado, Alto do Cuscuz, Vila das Dores (Canecos), Odilon, Manoel Leão, Zildolândia e Jardim Vitória.