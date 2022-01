Água: veja novo roteiro de abastecimento após quebra em tubulação

O rompimento de uma tubulação, que deixou 17 bairros de Itabuna sem abastecimento, já foi corrigido. Segundo a assessoria da Emasa, o reparo na adutora de 550 milímetros foi concluído às 3 horas da madrugada desta terça-feira (25), por operários e técnicos da concessionária.

Instalada no Jardim Alamar, por baixo de uma galeria, onde há outras adutoras de 550, 300 e 160 milímetros, a rede que quebrou atende aos bairros das zonas sul, sudeste e leste da cidade. Para o conserto, a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) mobilizou uma grande equipe com o suporte de equipamentos pesados.

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, através do gerente técnico João Bitencourt, parabenizou e agradeceu a toda equipe que centrou esforços para solucionar o problema no menor tempo.

“Em meu nome pessoal e do prefeito Augusto Castro agradecemos a dedicação e empenho de nossos colaboradores, que resolveram um grave problema em situação adversa, com o objetivo de não prejudicar os nossos consumidores”, disse Mendes Filho.

Distribuição

De acordo com o gerente de Distribuição de Águas da Emasa, Moisés Ferreira, o abastecimento foi reiniciado na manhã de hoje pelas áreas que sofreram com interrupção do serviço. “Voltamos a abastecer as partes altas do São Caetano, Novo São Caetano, Guedes Pinho, Vila Anália, Pedro Jerônimo e Jardim Primavera que não tiveram concluído o abastecimento devido à quebra da rede”, afirmou.

Com a conclusão do abastecimento das partes altas das localidades afetadas, previsto para terminar na sexta-feira (28), os bairros Daniel Gomes, Fonseca, Maria Pinheiro e Zizo passarão a ser atendidos.

O local do reparo da citada adutora fica nas proximidades da Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro São Lourenço. A rede foi implantada há mais de 50 anos, ainda nos tempos da Embasa, abaixo de uma galeria que corta um trecho da rodovia BR-101, no Jardim Alamar.