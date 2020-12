Albergue Bezerra de Menezes recebe 100 cestas básicas do projeto 24 Horas pelo Diabetes

O Albergue Bezerra de Menezes foi uma das instituições beneficiadas com a doação de 100 cestas básicas, arrecadadas durante o projeto 24 Horas pelo Diabetes, realizado no dia 21 de novembro. O evento foi promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia-CBO, para marcar o Dia Mundial do Diabetes, que em 2020, por conta da pandemia, não teve atividades presenciais, a exemplo do Mutirão do Diabetes de Itabuna, maior evento do gênero no Brasil.

As cestas básicas para o albergue foram entregues pelo Dr. Rafael Andrade presidente da ONG Unidos pelo Diabetes idealizador e coordenador do Mutirão. “Além da prevenção do diabetes, o projeto pode contribuir com uma das principais instituições da cidade, que realiza um importante trabalho de atenção e acolhimento aos idosos carentes”. O presidente do Albergue, César Brandão ressaltou que “nesse momento tão difícil, em que sofremos com o impacto da pandemia as cestas básicas contribuem para manter o atendimento aos nossos internos. A iniciativa do CBO com o apoio do Dr. Rafael merece nosso reconhecimento”. Fundado há 49 anos, o Albergue Bezerra de Menezes atende atualmente a 92 pessoas.

O Dr. Cristiano Caixeta, vice-presidente do CBO fez questão de “agradecer a todas as pessoas que apoiaram essa ação, que arrecadou mais de duas mil cestas básicas, beneficiando famílias de 21 cidades brasileiras, num grande exemplo de solidariedade”.