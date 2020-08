Alberto Melgaço na lista de mortes por Coronavírus em Ilhéus

Mais seis casos elevaram de 156 para 162 o número de mortes por Coronavírus em Ilhéus. É o que mostra o boletim epidemiológico desta quinta-feira, 6, divulgado pela Secretaria municipal de Saúde.

Entre as novas vítimas da doença está o servidor público aposentado Alberto Silveira Melgaço, que morreu hoje aos 60 anos de idade, cerca de 24 horas depois de chegar à Central de Covid-19 com sintomas da doença.

Ainda hoje, por causa do alto índice de contaminação pelo Coronavírus no município, a Prefeitura de Ilhéus adiou a quarta etapa de flexibilização do comércio local.

Academias, cabanas de praia e bares, dentre outros setores, seriam reabertos ainda esta semana. Porém, vão ter que esperar por mais um pouco, até a situação melhorar.

É que além dos 162 mortos, o último boletim epidemiológico aponta para 3.696 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Enquanto isso, 57 pessoas estão na UTI lutando em favor da vida.