Alegria e emoção marcaram inauguração da nova praça do Sarinha Alcântara em Itabuna

Alegria e emoção tomaram conta dos moradores do bairro Sarinha Alcântara na noite de quinta-feira, dia 19, durante a solenidade de inauguração da Praça Evanice Pereira Cruz (Vanda) pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). O logradouro foi requalificado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

No seu pronunciamento, o prefeito falou do contentamento em ver a felicidade dos moradores por receber um equipamento público de lazer, convivência e interação social que há muito era reivindicado pela comunidade do bairro Sarinha Alcântara.

“Esta é uma entrega muito importante para nós, porque estamos assegurando à população um espaço requalificado, na perspectiva de promovermos mais humanização e qualidade de vida para as pessoas que aqui moram, trabalham e criam seus filhos”, pontuou Augusto Castro.

O prefeito destacou os investimentos planejados e priorizados pelo governo municipal na área de infraestrutura, que visam preparar a cidade para retomar o desenvolvimento nas próximas três décadas.

Citou, como exemplos, os projetos Mais Água para a Cidade, a requalificação urbana dos bairros Daniel Gomes, Pedro Jerônimo e São Pedro, bem como as intervenções nas áreas de Saúde, Assistência Social e Educação, que têm impactado positivamente na melhoria dos serviços prestados e na reestruturação dos equipamentos públicos.

“Na história de Itabuna, nunca se investiu tanto na área social quanto no nosso governo. Hoje, em nossa cidade, temos mais de 22 mil pessoas vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza, agravadas principalmente pela crise financeira e o desemprego. Mas, através da Secretaria de Promoção Social, estamos assegurando o mínimo de dignidade a estas pessoas”, afirmou.

Augusto disse ainda que graças a gestão responsável e a economia dos recursos públicos Itabuna pode assistir com o Programa Auxílio Recomeço, no valor de R$ 3 mil, mais de 3.500 famílias diretamente atingidas pelas chuvas e enchentes do Rio Cachoeira no final de dezembro passado.

O prefeito falou das parcerias estabelecidas com o Governo do Estado, por meio do governador Rui Costa e de parlamentares da bancada baiana no Congresso Nacional para obter mais recursos para o município e, consequentemente, assegurar mais investimentos em infraestrutura e saúde.

“Administrar uma cidade como Itabuna, com mais de 220 mil habitantes e problemas estruturais acumulados há mais de 30 anos por falta de investimentos é impossível se não tivermos estas parcerias. Neste sentido, nos próximos dias vamos firmar convênio com o governador Rui Costa para a realização de pavimentação asfáltica em diversos bairros da cidade”, anunciou.

Responsável pelo Pedido de Providência do projeto para requalificação da praça e da Lei que a denominou Evanice Pereira Cruz, o Líder do Governo na Câmara, vereador Manoel Porfírio (PT), agradeceu ao prefeito Augusto Castro por atender um antigo anseio da comunidade do Sarinha Alcântara e destacou o quanto é gratificante manter a parceria e um bom relacionamento com a equipe do governo no atendimento às demandas da população.

“Quero expressar meu orgulho de ter escolhido estar ao lado do prefeito Augusto Castro. Pois, nunca na história de Itabuna, um prefeito trabalhou tanto em apenas um ano e cinco meses de governo”, disse.

O vereador também lembrou emocionado a falecida dona Vanda, moradora homenageada que era muito querida pela comunidade e foi morta a tiros em decorrência da violência urbana.

Na solenidade também falaram o presidente da Câmara Municipal, vereador Erasmo Ávila, e o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr. Durante o descerramento da placa de inauguração, o marido de Evanice Pereira Cruz, Mário Oliveira (Maguila),bastante emocionado, agradeceu em nome da família ao prefeito Augusto Castro e ao vereador Porfírio por eternizarem a lembrança de sua amada esposa.