ALGUMA COISA TÁ FORA DA ORDEM…

Kiko de Assis

A flexibilização para aquisição de armas de fogo estimulada pelo poder público é mais uma daquelas aberrações que fazem parte do imaginário dos adeptos da política negacionista imposta aos brasileiros.

Ora, com efeito! O povo clamando por vacinas e o governo insiste em armar a população… Vai matar o vírus à bala?

Mas não é esse o foco desta humilde reflexão. O questionamento é outro. Para que serve o aparato militar se temos que usar armas para nossa defesa?

Eu, na qualidade de cidadão e PAGADOR DE IMPOSTOS, não entendo essa transferência de responsabilidade! A obrigação do ESTADO é dar segurança e proteção ao cidadão! Ou mudaram a constituição? Não preciso comprar uma arma e atirar em quer que seja para minha defesa, tenho quem o faça isso por mim. Ah! Mas não funciona!!! Sim! Aí, é outro capítulo da história. Se as políticas de SEGURANÇA PÚBLICA não estão funcionando, que o Congresso Nacional, as ONGs ou o judiciário, façam ou proponham uma mudança no regime. O que NÃO EXISTE é transferir para o cidadão sua segurança! Transitar com armas em punho, como temos visto em vários países, só causou o aumento da violência. É só pesquisar, os dados estão ai para consulta e verá que este tipo de política de liberdade do porte de armas gerou centenas de ataques e mortes de inocentes… Abro aqui um parêntese, para reiterar a necessidade de um morador em área rural ou de risco (onde o ESTADO não tem acesso), ter uma UMA (01) arma para sua LEGÍTIMA defesa ou afastar intrusos.

Gente! Não faz sentido o cidadão enfrentar sem o treinamento especializado e orientação psicológica um bandido altamente estressado e sem compromisso com a vida… VAI PERDER A VIDA! Na melhor das hipóteses, perder a arma. O belicismo é uma indústria milionária e certamente muito lucrativa para alguns que defendem essa disseminação indiscriminada de armas… Até o quantitativo permitido individualmente é bizarro. Fala-se em 30, 60 armas POR INDIVÍDUO! Isso beira a uma formação de exércitos paralelos, verdadeiras milícias. Se objetivo é transformar o cidadão em seu próprio Rambo, estamos caminhando a passos largos para isso.

Eu gosto muito de lembrar uma frase de um autor muito conhecido de todos; Jesus Cristo. Ele disse para o companheiro ao lado de sua cruz: “ainda hoje estarás comigo no paraíso”… Portanto, essa frase põe abaixo a máxima de que bandido bom é bandido morto.

Mas isso só vale para aqueles que seguem o Cristianismo ou os que se dizem Cristãos… Ou seja, para corações sem hipocrisia!

Portar arma é tarefa da polícia! Embora o Estado não prepare adequadamente suas polícias, falta treinamento psicológico, humanização e respeito às minorias. Se o marginal, bandido ou outro que se acha capaz o faz, é porque nossas políticas de segurança não funcionam. Ou se corrige essa distorção ou se acaba com as polícias. Porque não faz sentido eu CIDADÃO, pagar pela minha proteção e ter que me defender com uma arma em punho. Governantes, essa fatura é de vocês! Transferência de responsabilidades… Alguma coisa está fora de ordem.