Equipes da EMASA acompanham e dão suporte ao Programa Acelera Itabuna

As gerências de Saneamento e Técnica, da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) continuam contribuindo com as obras do Programa Acelera Itabuna (PAI), desenvolvidas pela Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

Quando as obras do PAI chegaram ao Bairro São Pedro, equipes da EMASA acompanharam todo o processo de implantação de base, sub-base e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

De acordo com o gerente de Saneamento da EMASA, Tauan Sampaio, a função das equipes da empresa de águas e saneamento de Itabuna é oferecer o suporte necessário, a exemplo da revisão das redes de água e esgoto e realizar reparos quando necessário.

“As obras de urbanização do PAI estão no São Pedro. Neste bairro, na Rua Bizunga, a EMASA realizou revisão dos ramais residenciais de água e das redes de esgoto. Além disso, foi feito o nivelamento dos poços de visita (PVs) e a substituição das tampas em alguns casos”, disse Tauan Sampaio.

Ainda segundo Sampaio, em alguns bairros foram executados serviços de ampliação das redes de água e esgoto. “No Santa Inês foram realizadas obras da extensão de 240 metros de rede de esgotamento sanitário e 40 ligações domiciliares à nova rede. Enquanto que no Nova Itabuna, foram implantadas redes de água e esgoto na Travessa da Paz e na Baixa Fria, com cerca de 70 metros de redes”, afirmou o gerente de Saneamento da EMASA.

Outra localidade que recebeu obras do PAI e que teve a rede de esgoto ampliada foi o Jardim Jaçanã. Foram instalados cerca de 350 metros de rede de esgotamento sanitário, beneficiando as ruas Sílvio Santos Brito, F, N e J.

“O prefeito Augusto Castro, determinou que seja realizado revisão em toda rede de água e esgoto da via que irá receber a pavimentação. Aquelas que ainda não possuem tais serviços, sejam implantadas novas redes de água e esgoto sanitário”, assegurou o gerente de Saneamento da EMASA, Tauan Sampaio.