Alita, Centro Cultural Teosópolis e Via Literarum celebrarão Dia Nacional do Livro Infantil

Evento que contará com exposição de livros será realizado no dia 18 de abril na Praça dos Eucaliptos, em Itabuna.

No mês dedicado ao livro infantil a Academia de Letras de Itabuna (Alita) ,o Centro Cultural Teosópolis (CCT) e a editora Via Literarum promoverão no 18 de abril, dia dedicado ao Livro Infantil, o 2° Encontro Pequenos Leitores, Grandes Autores. O encontro marca a abertura das atividades especiais para o ano de 2024 promovido pelas duas entidades culturais.

O evento será realizado ao ar livre, na Praça dos Eucaliptos, no bairro da Conceição, em Itabuna, das 9h às 17h.

A programação contará com a participação das escolas com apresentação da produção cultural dos seus alunos em forma de coletânea ou individual.

Participantes, professores ou alunos vão recitar poemas. As escolas também trarão alguém caracterizado em personagens de livros infantis, preferencialmente as obras do escritor Monteiro Lobato.

No espaço, serão instaladas barracas para exposição da produção cultural das escolas de Itabuna, para a visita dos amantes da literatura. Para o presidente da Alita, Wilson Caetano ó encontro é uma forma de estimular a leitura. “Entendemos que a leitura é o caminho para a percepção do mundo ao seu redor, quanto mais o indivíduo exerce esse hábito, mais integrado ele está ao seu meio cultural e mais apto para o exercício da cidadania”, afirmou.

De acordo com a professora da UESC e historiadora Janete Macedo, que é Curadora do CCT um dos objetivos do encontro é incentivar a leitura: “Objetivamos incentivar o gosto pela leitura, tornar o aluno protagonista das suas produções literárias, desenvolvendo as habilidades de comunicação, ampliando a concepção do mundo literário e aproximando os autores de livros infantis regionais do seu público”., disse

Os promotores estão convidando as escolas e a comunidade para a participação: “Esse é um momento de compartilhamento e convidamos a sua comunidade escolar para estar conosco. A escola pode participar ativamente, como protagonista do evento, ou como público assistente”, pontua Janete Macedo.

As inscrições para participação das escolas estão abertas no Centro Cultural Teosópolis, na Praça dos Eucaliptos, bairro da Conceição, em Itabuna ou pelo e-mail [email protected].

Abril mês dedicado ao livro infantil

O calendário cultural dedica o mês de abril ao livro infantil. A Alita, o Centro Cultural Teosópolis e a Biblioteca Municipal Plínio de Almeida deram início às atividades de celebração da data no último dia 2 de abril realizando uma mesa redonda com o tema “O livro um Patrimônio Cultural “, em comemoração ao dia Internacional do livro.