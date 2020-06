Almir Melo, ex-prefeito, morre em Canavieiras

Um infarto fulminante matou neste domingo, 28, o ex-prefeito Almir Melo, de Canavieiras. Ele, que tinha 75 anos, passou mal em casa e não houve tempo até mesmo para os primeiros socorros.

Almir Melo foi um líder político conceituado em Canavieiras, que é um dos destinos turísticos do sul da Bahia. Ele fez, portanto, parte da história do município, onde foi plantado o primeiro pé de cacau na Bahia.

A morte de Almir Melo pegou a comunidade de Canavieiras de surpresa já que não havia qualquer informação negativa em relação ao seu estado de saúde. Ele, inclusive, há poucos dias tinha lançado sua pré-candidatura a prefeito pelo MDB.

Além de político, Almir Melo era advogado. Colocou grau na antiga Fespi, hoje Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz). Em Canavieiras, ele exerceu três mandatos de prefeito.

ATUALIZADA

O governador Rui Costa usou as redes sociais, na tarde deste domingo (28), para registrar uma nota de pesar pela morte do ex-prefeito de Canavieiras, Almir Melo. “Surpreendeu a todos, na tarde deste domingo, a morte de Almir Melo. Ex-prefeito de Canavieiras, era uma das mais respeitadas lideranças políticas do Sul da Bahia. Que Deus conforte todos os familiares e amigos dele neste momento de dor e tristeza pela perda repentina”, afirmou o governador.