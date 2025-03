Alterações no trânsito em Ilhéus; veja os locais

A Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus (SUTRAM) informa que o trânsito na região do cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Osvaldo Cruz terá alterações a partir da manhã desta segunda-feira, 10 de março de 2025. As mudanças levam em conta o aumento do fluxo na área, devido à inauguração de um novo empreendimento, e tem como objetivo garantir segurança e fluidez no tráfego.

As alterações incluem inversão de sentido em ruas próximas e instalação de novos semáforos. Os equipamentos de ultima geração visam melhorar a mobilidade urbana, com cronômetros de tempo e painéis de LED. Confira as alterações:

– Instalação de novo conjunto semafórico no cruzamento entre a Avenida ACM e a Avenida Professor Milton Santos;

– Deslocamento de semáforo para a ligação entre a Avenida Osvaldo Cruz e a Rua Rotary;

– Inversão no sentido da Rua Rotary;

– Inversão no sentido da Rua Tobias Barreto.

Durante o período de adaptação, agentes de trânsitos estarão presentes no local para auxiliar condutores e pedestres. A Prefeitura de Ilhéus, através da SUTRAM, ressalta que as alterações contribuirão para a melhoria da mobilidade urbana na cidade, com maior segurança e agilidade.