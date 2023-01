Aluguel residencial pode ter reajuste de 5,45% em janeiro

Os contratos de locação residencial em andamento, com aniversário em janeiro e correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), poderão ser reajustados em 5,45%. Esse é o percentual acumulado em 12 meses (janeiro a dezembro de 2022) do indicador, divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em dezembro de 2022, houve variação positiva de 0,45%.

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados para reajuste contratual, por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Secovi-SP divulga fator de atualização, que no caso será de 1,0545.

Por exemplo, para atualizar um aluguel de R$ 2.000,00 que vigorou até dezembro de 2022, realiza-se a multiplicação de R$ 2.000,00 por 1,0545. O resultado (R$ 2.109,00) corresponde ao valor a ser pago no final do mês de janeiro ou início de fevereiro de 2023.

Seguem os fatores de reajuste dos últimos meses: