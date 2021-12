Alunos da Faculdade de Ilhéus fazem doações para famílias vítimas das chuvas na região

Com intuito de ajudar famílias vítimas das fortes chuvas que caíram na região Sul da Bahia, nos últimos dias, alunos do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus tiveram a iniciativa de realizar uma campanha para arrecadação de donativos que foram distribuídos nas cidades de Canavieiras e Ilhéus. A entrega de roupas, cestas básicas e materiais de limpeza foram entregues até a sexta-feira, dia 17 de dezembro.

Iniciada por alunos do Colegiado de Direito, a campanha ganhou a adesão dos estudantes dos cursos de Odontologia, Enfermagem e Nutrição, e contou com o apoio da Faculdade de Ilhéus, que contribuiu na divulgação e como ponto de recebimento das doações. Desenvolvida de forma cooperativa e com total transparência, a arrecadação de recursos e materiais diversos recebeu a coordenação voluntária do professor Gabriel Edler, da representante dos estudantes de Direito, Alboneza Dias de Jesus, e da líder estudantil Andreia Xavier da Silva Santos, que muito colaboraram na mobilização.

A campanha teve início no dia 10 de dezembro através das redes sociais e imediatamente contou com o apoio da comunidade acadêmica da faculdade, de voluntários do Grupo de Amigos da Praia (GAP) e outros segmentos da sociedade de Ilhéus e Canavieiras. Já no dia 11, a iniciativa surtiu efeito e foi possível doar materiais de higiene a familias que estavam abrigadas em escolas na cidade de Canavieiras.

Em seguida, os estudantes começaram a ajudar ainda mais e fizeram doações às famílias da Rua da Tangerina, localizada no bairro Nossa Senhora da Vitória, e para uma família que teve sua residência invadida pela lama de um deslizamento de terra, no bairro do Malhado, em Ilhéus. Alboneza Dias de Jesus conta que “durante todo o tempo foram chegando doações tanto de roupas, calçados, lençois, cobertores, toalhas de banho e colchões, quanto de alimentos não perecíveis. Na fase inicial, a doação e o engajamento dos professores foram primordiais para o nosso entusiasmo.”, explica a estudante

Os kits de higiene e limpeza entregues foram compostos da seguinte forma: 1 balde, 1 vassoura, 1 rodo, 1 pano de chão, 1 pacote 250g de sabão em pó, 1 litro de água sanitária, 2 rolos de papel higiênico, 1 sabonete e um creme dental.

Alboneza salienta a importante contribuição de comerciantes dos bairros no entorno da Faculdade de Ilhéus, que deram descontos significativos nas compras realizadas de alimentos e produtos de limpeza, a exemplo da Casa do Sorvete, localizada na Central de Abastecimento do Bairro Hernane Sá, e do Supermercado Cestão da Economia, localizado no início da Avenida Lótus, no Bairro Nelson Costa. Ao todo, foram recebidas 66 transferências via PIX, no valor total de R$4.356,81, que custearam aproximadamente 70 cestas básicas e mais 35 kits de higiene e limpeza distribuídos a dezenas de famílias.

Para Gabriel Edler, “é interessante destacar a importância destas atividades para a formação mais humana dos profissionais que se graduam pela faculdade de Ilhéus, à medida que se aproximam da realidade da sociedade na qual estão inseridos”, finaliza o professor.