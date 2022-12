Alunos do colégio Batista de Itabuna são premiados em Olimpíada de Matemática

Dois alunos do Colégio Batista de Itabuna (CBI), foram contemplados com certificados e medalha na 22ª Olimpíada de Matemática do Sul da Bahia, realizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC.

Os estudantes Kauã da Silva Anjos e Hermano Naccache Caminha Filho, ambos do 6° ano, receberam certificados, num concurso que teve a participação de sete mil estudantes de 34 escolas de dez municípios sul baianos.

O aluno do CBI Hermano Naccache Caminha Filho foi um dos 27 que levou a medalha de prata. A premiação concedeu 101 certificados, 20 medalhas de ouro, 27 medalhas de prata, 20 medalhas de bronze e cinco placas.

As premiações foram entregues no sábado (10) na UESC. Participaram estudantes das séries finais do Ensino Fundamental.

“A cerimônia de premiação é uma belíssima oportunidade de reconhecimento do esforço e dedicação de professores e estudantes. É um momento de muita emoção e alegria para todos nós”, ressaltou a diretora do Colégio Batista de Itabuna, Gracileide Silva Guimarães Sousa.