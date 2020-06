Alunos do colégio Vitória fazem live para contribuir com debate do Ilhéus Sustentável

Alunos do Ensino Médio do Colégio Vitória, em Ilhéus, realizam na próxima sexta-feira (5), às 16 horas, em seu canal do youtube, uma live que integra a programação especial para a Semana do Meio Ambiente do Coletivo Ilhéus Sustentável (@ioss_sustentavel). A ideia é contribuir com o debate e enriquecer as reflexões sobre a temática.

A agenda do coletivo para a Semana do Meio Ambiente inclui posts com reflexões sobre o tema, vídeos estimulando práticas sustentáveis, tbt de matérias alusivas ao tema, além de lives com a Cooperativa de Catadores Consciência Limpa de Ilhéus (Coolimpa), com a ativista Jurema Cintra (criadora do Armário Coletivo, vonluntária do GAP e consultora formada pelo Instituto Lixo Zero).

A live especial terá apresentação do trabalho de pesquisa sobre a coleta seletiva em Ilhéus realizado por alunos do Ensino Médio sob a orientação da professora Raquel Velozo, na ação de iniciação científica do Projeto de Ciências e Tecnologia (Procivit 2019) do Vitória que resultou em artigo que será submetido à avaliação da Revista Brasileira de Meio Ambiente para publicação.

Tanto o Coletivo Ilhéus Sustentável quanto o artigo resultaram do Procivit que teve como temática principal a sustentabilidade, sob a ótica de uma educação crítica, reflexiva e cidadã.

Para interagir com a live do Vitória, você pode acessar: (https://www.youtube.com/channel/UCZUPxouJm9WSXSFngStCL5g)