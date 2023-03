Alunos do Nossa Senhora da Vitória envolvidos em Páscoa Solidária

Uma páscoa com o doce sabor da solidariedade. Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, o Terceirão, estão mobilizados na realização da campanha Páscoa Solidária, integrada ao projeto Compartilhando Amor: Fazer o bem sem olhar a quem. As crianças beneficiadas pela ação serão as acolhidas pelo Abrigo Renascer.

Apoiados na ideia de que o melhor presente é ver uma criança feliz, os jovens buscam arrecadar doações em doces ou contribuições com qualquer quantia em dinheiro. Os estudantes também produzirão ovinhos de chocolate e lembrancinhas para as crianças.

“Ações solidárias, como esta, agregam à instrução formal do aluno o entendimento de que não estamos fechamos nos muros da escola e devemos nos mover de forma cidadã em direção à comunidade, construindo pontes para compartilhar conhecimento, afeto e auxílio”, destaca a diretora Ana Carolina Melo.

Para quem puder colaborar, a entrega dos doces deve ser feita na sede do Colégio Vitória, no Alto da Conquista. Para a ajuda em dinheiro, o número da chave pix é 084.491.615-33 (Marina Martins Mascarenhas).