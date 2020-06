Alunos e pais do Colégio Vitória exercitam a solidariedade durante a pandemia

Os princípios e exemplos de cidadania ensinados na escola deixam lições para toda uma vida. É o que está acontecendo – neste momento de pandemia da Covid-19 – com alunos do Colégio Vitória, em Ilhéus, que, ao lado de seus pais, estão se mobilizando na coleta e doação de itens de alimentação e higiene para quem mais precisa. Os relatos e experiências são inspiradores e mostram a capacidade de sentir empatia e exercitar a solidariedade.

As iniciativas são espontâneas, não estão vinculadas diretamente a projetos do Vitória, mas representam, claramente, os ideais difundidos pela escola. “É nesse tipo de comunidade que o Vitória está se transformando, empática, que se apoia, que é parte de um todo e precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Somos um lugar de convergência, de quem pensa o mundo como uma grande comunidade e agora se movimenta de tão forma solidária”, reflete a diretora Ana Carolina Melo.

A aluna da unidade Sul do Vitória, Ana Júlia Nora, do 2º ano do Fundamental, teve a ideia de improvisar uma lojinha em casa para vender gibis, adereços de cabelo e plantinhas. Com a ajuda da mãe, Jamile Nora, usou o dinheiro arrecadado para comprar fraldas geriátricas que foram doadas ao Abrigo São Vicente de Paulo.

Laura Weiss de Assis, do 6° ano, teve a ajuda da mãe, Claudete Rejane Weiss na coleta de fraldas descartáveis e alimentos que foram doados à ONG – Amparo Melhor (na rua do Amparo, Malhado, 80). “Tivemos a iniciativa de coletar porque muita gente ainda não conseguiu o benefício do governo e precisa de ajuda”, esclarece a mãe.

Um dupla solidária também foi formada por Emanuel César Oliveira Lawinsky, do 6° ano, e a mãe Dejeane de Oliveira Silva. Os dois estão em campanha para arrecadar alimentos e produtos de limpeza para pessoas em situação de rua, itens que serão doados através da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Os irmãos Pedro Luiz e Paulo Víctor Gennari Faria, do 7° ano, têm o apoio da mãe, Margareth Leitão Gennari Cardozo. Eles afirmam que estão enviado alimentos para a composição de cestas básicas doadas através da Igreja Batista Lindinópolis e que a mãe também começou a fazer quadradinhos de crochê para a confecção de mantinhas para o Abrigo São Vicente de Paulo, um projeto realizado através da UESC.

O jornalista Maurício Maron, pai dos alunos Breno, do 4º. ano, e Daniel e Bianca, do 2º. ano, teve uma ideia diferente para seu próprio aniversário, este ano. Pediu aos amigos a doação de alimentos no lugar de presentes. “Logo que postei em grupo de WhatsApp, começaram as respostas imediatas! A Primeira pessoa que deu o ok, inclusive, foi uma professora do Vitória, Adriana Galo”, revela. O resultado surpreendeu: foram doados alimentos em quantidade suficiente para compor 22 cestas básicas a partir de doações de amigos e conhecidos deles. “Foi uma verdadeira corrente de solidariedade”, comemora.