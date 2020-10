Alunos e professores avaliam início de atividades não presenciais na Uesc

Alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) retomaram, segunda-feira (5), as aulas no período letivo trimestral excepcional e temporário das atividades de ensino de graduação e pós-graduação. Em função da pandemia do novo coronavírus, as atividades estão sendo realizadas com o uso e desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem por meio de formas não presenciais. Prioritariamente, por processos de educação mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como alternativas às atividades presenciais.

Nessa modalidade, os estudantes poderão acompanhar, através da internet, o conteúdo ministrado pelos professores de forma síncrona – simultânea – ou assíncrona – quando o material fica salvo ou gravado para acesso posterior. O primeiro dia de aula foi positivo para a maioria dos discentes e docentes.

O reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes de Santana, avaliou o momento admitindo reconhecer os desafios para concretizar o trimestre excepcional. “Vamos estar todos juntos e empenhados, mostrar que a Uesc está cumprindo o papel de alta relevância para a sociedade e nós teremos que continuar a acolher, com muito carinho e atenção, os nossos alunos. Volto a lembrar que ainda estamos em isolamento social. Precisamos estar atentos para um momento muito sensível na vida das pessoas e isso requer de cada um de nós, docentes, um trato muito especial na aplicação daquilo que a nossa profissão requer”.

E completou: “Eu agradeço a toda comunidade acadêmica o empenho, crendo que os desafios serão superados e, de uma maneira democrática, vamos convergir para uma Uesc cada vez maior, voltada para o fortalecimento do tecido sócio-econômico da Região, da Bahia e do Brasil”.

Para o professor Mauricio Moreau, vice-reitor da Uesc, as expectativas são positivas. “Conversei com alguns alunos, afirmaram que as primeiras aulas não presenciais superaram as expectativas. Creio que a interação entre discentes, docentes e a Universidade evolua com o desenrolar das atividades. Também, alguns professores demonstraram entusiasmo, se prepararam para esse primeiro momento estudando essas tecnologias ativas e necessárias para desenvolver a interatividade com os alunos”.

Expectativas manifestadas

A estudante do curso de Letras, Alice Maria da Costa, achou o primeiro dia de aula remota muito tranquilo. “Os professores nos deixaram confortáveis e com um canal aberto de discussão sobre nossas expectativas para o trimestre”.

“A princípio, eu tive uma boa impressão à respeito das aulas online. Pela manhã foi o meu primeiro contato e, antes mesmo do início das aulas, o professor já se mostrava interessado em estabelecer uma boa comunicação com seus alunos. Por enquanto, nós, estudantes, tivemos a oportunidade de conhecer o professor e ele nos conhecer, bem como o seu planejamento para esse Trimestre Letivo Excepcional sempre acolhedor e disponível para sanar nossas dúvidas e dificuldades. Tenho boas expectativas para as aulas online, apesar de ser caloura e estar me adaptando aos professores e ao curso”, disse Laís Silva Eutímio de Carvalho, 1° Semestre de Direito.