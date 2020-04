Alunos usam técnica de quadrinhos contra coronavírus

Colaborar com as medidas de isolamento e distanciamento social por conta do novo coronavírus, com uma técnica contemporânea inteligente, criativa e divertida chamada de Toy Art Photography. Este é o objetivo de alunos do Curso Técnico em Comunicação Visual do Cetep (Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Sul II), em Itabuna, ao realizarem uma atividade à distância (cada um em sua casa).

A técnica consiste em fotografar bonecos de personagens de desenhos, filmes e quadrinhos em posições e situações que expressem algo, criando uma composição visual que passe uma mensagem. Os estudantes da rede pública de ensino trouxeram diversos personagens e heróis para somar na batalha a favor da vida com a mensagem “Fique em casa”.

De forma lúdica e utilizando as redes sociais, eles esperam incentivar crianças, jovens e adultos a não apenas colaborar, mas influenciar seus pais, avós e parentes idosos a cumprirem essas medidas de isolamento no combate à propagação do vírus.

“Sabemos que iremos vencer, mas para que seja mais rápido e com menos dor, é preciso que a maioria das pessoas fique em casa”, afirmou Oldair Santos, professor de disciplinas técnicas do curso de Comunicação Visual e coordenador da atividade.