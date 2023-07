Ama bem quem recebe amor

Soa contraditório para você, meu amado leitor?

Passamos uma vida acreditando que quanto mais nos doamos, servimos, cuidamos mais estamos vivenciando o amor. Não deixa de ser verdade, claro! Mas o amor tem outra face muito importante: receber. Estar aberto para.

É muito mais fácil dar, receber exige de nós uma postura de humildade. Reconhecer que o outro pode nos acrescentar com algo que não temos. É deixar de lado a arrogância e prepotência de acreditar que somos autossuficientes. Ninguém é.

Sem receber amor, a gente sequer existiria. Se não fosse o amor de quem cuidou de nós, não seria possível aprender a andar, falar, se expressar. Não estaríamos aqui! Independente da sua história, independente das mal traçadas linhas em que, porventura, sua história tenha sido escrita, alguém amou você! E amou independente de você precisar dar nada em troca.

Não podemos cair na soberba de achar que não precisamos de ninguém ou não dependemos do amor de ninguém. Você é o amor de alguém. E ter noção e ciência disso é arrebatador. Perceber que temos, ao menos uma pessoa, para quem somos insubstituíveis, essenciais, base e porto seguro é maravilhoso! Nos permitir sermos amados é transformador.

Uma vez ouvi que o amor é constrangedor. A princípio, fiquei surpresa e não me dei conta da dimensão dessa fala. Mas, após algumas reflexões cá com meus cachos e botões, percebi o quê de verdade. O amor não mede fronteiras, não cabe em ressentimentos, floresce no terreno mais árido e improvável. O amor é. A função do amor é ser. E essa força suprema de ser constrange a nossa pequenez em se amarrar em coisas miúdas.

É essencial para nossa maturidade emocional colher o amor que nos é ofertado. Você tem percebido o amor que chega até você nas ações mais ordinárias e corriqueiras da vida? O quê seus olhos estão mirando?

Como é para você perceber que a sua existência é motivo mais que suficiente para ser amado? Se alguém olhasse agora no fundo dos seus olhos e dissesse: que bom que você existe! Qual seria sua reação, meu amado ser que me lê aí do outro lado? Se surpreenderia, ficaria feliz, acharia estranho, se constrangeria?

Como você responde às gotinhas de amor que caem todos os dias em sua vida? Você consegue identificá-las? Quando alguém te elogia, você procura logo uma crítica sobre si para contradizer o elogio ou agradece e sente o coração quentinho?

O amor é o que nos sustenta e nos adoça.

E já existe muito amor aqui para nós. Já existe muito aqui para você, consegue perceber? Receba, saboreie esse amor. Veja como é bom saber e se sentir amado.

Tome todo esse amor de canudinho!

Mariana Benedito – Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito