AMA estimula reflexões em Semana de Conscientização do Autismo em Itabuna

A AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista de Itabuna) está à frente da semana de atividades pela compreensão e o devido acompanhamento às pessoas com esse transtorno, que acomete de forma bem peculiar. Até o próximo sábado (1º), a sociedade é convidada a engajar-se na luta pelo atendimento à causa. Afinal, no domingo (02 de abril) ocorre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Na quarta-feira (29), às 18h30min, haverá mesa-redonda e palestra no colégio AFI (Ação Fraternal de Itabuna). Já na sexta (31), começa uma exposição sobre o tema, no Shopping Jequitibá. Na manhã de sábado (1º), acontece na avenida do Cinquentenário a III Caminhada Azul de Conscientização do Autismo.

A AMA, presidida por Jisa Santos, tem seis anos e é mantida exclusivamente com trabalho de pais e mães voluntários – embora tenha certificado de utilidade pública. O grupo de apoio inclui profissionais nas áreas de saúde e educação, entre tantas outras.

“Se não fosse essa corrente solidária, a gente não chegaria aqui. Todas as despesas são mantidas como uma empresa: contratos de profissionais quando a gente não consegue voluntariado, se é doação de cesta básica, quando o medicamento não chega, a gente é que custeia”, afirma.

Segundo Jisa, são 120 famílias atendidas na Associação e a demanda é crescente. “Todos podem fazer parte, ajudar nos eventos pontuais, nas campanhas, são bem-vindos. Ter tudo em um só lugar, onde a gente possa sincronizar também a troca de experiência, isso fortalece”.

A AMA, define a presidente, traz essa essência em toda a sua administração. “Ofertamos serviços gratuitos, como orientação, capacitação, assistência social, atendimento psicológico dos cuidadores”, pontua.

A Associação de Pais e Amigos do Autista funciona na Rua do Prado, nº 90, bairro Conceição. O atendimento ao público externo acontece às segundas e quartas-feiras, pela manhã e à tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (73) 98804-2431.