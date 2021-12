Ambulâncias e viaturas reforçam saúde e segurança pública na Bahia

A saúde e a segurança pública são novamente reforçadas na Bahia, com mais 40 ambulâncias destinadas às prefeituras e 16 viaturas da Polícia Militar. Os veículos foram entregues pelo governador Rui Costa na manhã desta quinta-feira (23), em solenidade no estacionamento da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os investimentos se somam a outras ações nas duas áreas.

Rui afirmou que é o maior investimento em saúde pública da história da Bahia. “Em nenhum momento, em nenhuma época da história da Bahia, se fez tanto investimento em Saúde como nós estamos fazendo. São 16 hospitais novos, nesse período, incluindo o governo de Wagner. Considerando as grandes ampliações que nós fizemos nas unidades existentes, esse número vai a 22. Mais 26 policlínicas e ainda a parceria que fizemos com as unidades municipais”.

Andaraí é um dos municípios beneficiados com a entrega de uma nova ambulância. O prefeito Wilson Cardoso destaca ainda a policlínica de Itaberaba como uma das grandes ações do Governo do Estado para a região. “Com a policlínica, ampliaram-se os serviços oferecidos, incluindo os que o SUS não prestava na nossa região. Está havendo uma economia muito grande porque para se fazer muitos exames era preciso rodar 450 quilômetros para chegar à capital e mais 450 para voltar, eram 900 quilômetros para fazer um exame. Hoje isso diminuiu isso para 150 quilômetros, ou seja, 300 quilômetros de ida e volta para a policlínica em Itaberaba”.

O prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa, fala dos investimentos realizados na região e do impacto na assistência à população. “A policlínica em Feira de Santana é notável, oferece serviços de média e alta complexidade. O investimento que foi feito no Clériston 2, também em Feira, permitiu o atendimento aos municípios. E dentro do Hospital de Santo Estevão a gente tem feito algumas parcerias com o Estado e alguns mutirões que têm dado certo. A gente agradece muito ao governador Rui Costa que tem feito muito na área da Saúde, na Bahia e em especial na região de Santo Estevão, que é Feira de Santana”.

Amargosa também recebeu uma nova ambulância. O prefeito Júlio Pinheiro fala da importância da pareceria entre o município e o Governo do Estado para a área da saúde. “Amargosa é uma cidade de quase 40 mil habitantes, mas que tem uma importância microrregional. A construção do novo hospital foi muito importante, a prefeitura fez a obra física e o Estado equipou. Inclusive, agora vamos fazer já a instalação também de um tomógrafo. O hospital hoje tem capacidade para cirurgias eletivas, cirurigias ortopédicas, e também para fazer o atendimento de urgência e emergência com mais qualidade e mais condições de resguardar a vida da população de Amargosa e da região”.

Viaturas

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, enfatizou que, além da entrega de viaturas, outros investimentos estão melhorando a segurança pública na Bahia. “Sem dúvida, Tecnologia e sobretudo investimento no ser humano. Valorizar o nosso policial militar, através de gratificações e planejamento, o que levou à redução dos índices, como nós temos alcançado nos últimos dois meses, de crimes violentos letais intencionais. Com certeza, o mês de dezembro fecha um ciclo de um trimestre virtuoso na segurança pública do Estado”.