Ampliada assistência jurídica pela Faculdade de Ilhéus

A coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus, professora Ana Cristina Adry, informa que, neste semestre, o Núcleo de Prática Jurídica (Nupraj) da instituição ampliou o atendimento remoto para o acompanhamento dos processos em andamento nas áreas de Direito de Família e Direito do Consumidor. O Núcleo também poderá ajuizar novas ações nesses segmentos do campo jurídico.

Os interessados devem agendar o atendimento às segundas, quartas e quintas-feiras, no horário das 9h às 15h, pelo WhatsApp número 2101-1724. Vale ressaltar que, nesse período de restrições sociais por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento será realizado de forma remota.

A professora Ana Cristina Adry explica que no primeiro semestre, a partir das medidas para o isolamento social, o Nupraj concentrou o atendimento jurídico no âmbito da Justiça Federal, onde permanece realizando as orientações sobre o auxílio emergencial e demais benefícios previdenciários.

Desde que foi implantado, o Núcleo de Prática Jurídica já realizou milhares de atendimentos de assistência jurídica gratuita tanto no âmbito da Justiça Federal assim como na Justiça Estadual. As atividades do Nupraj são coordenadas pelo professor Joilson Vasconcelos.