Ampliado o número de cirurgias eletivas no Hospital de Base de Itabuna 

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que tem como mantenedora a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), firmou convênio com o Governo da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) para a realização de cirurgias eletivas.

O contrato, assinado terça-feira, dia 28, é fruto de uma reunião ocorrida no mês passado em Salvador, com a Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Silva de Carvalho Santana, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, o diretor-presidente da FASI, Roberto Gama Pacheco Jr, e o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA).

A partir da nova parceria com o estado, o Hospital de Base vai realizar mais de 230 cirurgias eletivas por mês, ampliando assim, o número de procedimentos e, consequentemente, facilitando maior acesso da população de Itabuna e da região sul do Estado a esse tipo de serviço.

A previsão é que dentro de 15 a 20 dias, o hospital dê início às consultas pré-operatórias para direcionar as a demandas, via sistema fila única da SESAB.

O presidente da FASI destacou que essa foi mais uma conquista para o Hospital de Base na atual gestão municipal. “O prefeito Augusto Castro não mede esforços para ofertar mais serviços de saúde à população de Itabuna”, declarou.

Roberto também agradeceu pelo pronto atendimento da secretária de Saúde da Bahia, Roberta Silva, e da sua equipe, que se mostraram disponíveis para a assinatura do contrato, além do apoio fundamental nesse processo da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, e do deputado federal Paulo Magalhães.