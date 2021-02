Amurc cobra mais leitos, vacinas e vai acompanhar “Toque de Recolher”

Seguir as restrições impostas pelo Governo do Estado à circulação de pessoas nas ruas e o funcionamento dos serviços essenciais entre 22 às 5 horas, a partir de sexta-feira (19). Esta foi a decisão tomada hoje (17) em assembleia virtual com mais de 40 cidades vinculadas à Amurc (Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia).

Ainda foi deliberado no encontro o encaminhamento de um documento para a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) solicitando a celeridade no aumento de leitos na região e a distribuição das vacinas para que os municípios tenham mais agilidade na imunização da população.

Preocupação com caos

Os prefeitos participaram da reunião visando ao fortalecimento da região, entendendo que alguns municípios terão que ter restrições mais severas pelo considerável aumento da Covid-19. Juntamente com os gestores, a Amurc também pede à população a conscientização no momento, já que houve um relaxamento muito grande nas medidas restritivas. Como resultado, a superlotação dos leitos, trazendo a preocupação de caos na saúde pública.

Durante o encontro, os prefeitos pontuaram algumas ações de fiscalização que já estão sendo realizadas com a atuação da guarda municipal e solicitaram o apoio mais intenso das polícias Militar e Civil para o cumprimento das ações locais. Ainda foi citada a necessidade do apoio fundamental da população para evitar aglomeração, além de continuar fazendo o uso de máscara e álcool em gel.

O presidente da Amurc e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, destacou a importância da união para proteger a população, bem como adotar medidas mais assertivas no combate ao vírus. “Nesse momento de grande preocupação é de suma importância a união de todos os gestores com o Governo do Estado e o Governo Federal em busca de soluções junto à população para que a gente não possa sofrer um caos no futuro diante da Covid-19”.

Nova reunião

Em atendimento às demandas dos prefeitos, o Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Ferreira Lopes, participou da reunião virtual e destacou que a PM dará apoio irrestrito nas ações de combate à Covid-19 na região Sul da Bahia. Ainda sobre isso, foi agendada uma reunião com o comandante para esta quinta-feira, 18.

Vale lembrar que o objetivo é fortalecer as ações de proteção da população e pontuar aquelas que devem ser conjuntas com os gestores.

De acordo com dados do Núcleo Regional de Saúde Sul, a ocupação de leitos de UTIs adulto chega a 97%, pediátrica 100 %, clínico adulto 75% e pediátrico 20 %.