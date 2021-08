Amurc debate fortalecimento da cadeia leiteira da região

O presidente da Amurc, Marcone Amaral, esteve reunido nesta terça-feira, 10, com o prefeito de Barro Preto, Juraci da Saúde, juntamente com o secretário de Agricultura do município e das cidades de Itajuípe, Coaraci, Almadina e Itapitanga. O encontro dá prosseguimento a uma reunião realizada na semana passada, em Coaraci, objetivando fortalecer a cadeia produtiva da bacia leiteira dos municípios, através da restruturação e fortalecimento do laticínio Almada, localizado em Coaraci.

O Programa de Aquisição do Leite na Bahia destinou R$ 1,5 milhões para compra desse produto a partir do laticínio. Nesse sentido, foi criado um Conselho Gestor Deliberativo e Consultivo, composto por representantes das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios, representantes do setor produtivo, da Bahiater e Adab, no sentido de planejar a sustentabilidade econômica do equipamento.

“O importante é desenvolver um diagnóstico ampliado das necessidades do equipamento melhor otimizado, com o envolvimento dos municípios juntamente com os produtores. Desenvolver um plano de trabalho que tenha uma participação efetiva do Governo do Estado, objetivando investimentos estruturantes para que desenvolva uma política de bacia leiteira com a otimização do equipamento já existente”, declarou Marcone Amaral.

Ainda segundo o presidente, o encontro foi uma oportunidade ímpar, pois trata o desenvolvimento econômico de um setor muito importante da economia, provocando uma diversificação na produção do setor agropecuário, com o crescimento substanciado da bacia leiteira da região. A iniciativa cria também uma oportunidade de envolvimento dos pequenos produtores, através de programas específicos do Governo Federal, visando melhor atendimento a esse segmento.

Consórcio Litoral Sul

Na oportunidade, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul foi provocado no sentido de apoiar com suas políticas estruturantes através do programa Mais Ater do Governo do Estado, que visa assistir melhor a secretaria de agricultura, dando apoio do ponto de vista logístico e de capacitação dos seus técnicos, possibilitando assim o melhor atendimento a área produtiva do setor.

Foi também discutida a possibilidade de desenvolver um plano de trabalho que permite trabalhar com os pequenos produtores, dando assistência técnica e o envolvimento de outras instituições, a exemplo do Sebrae. Foram abordadas melhorias de estradas vicinais através da parceria do Consórcio, juntamente com os municípios, bem como também oferta de equipamentos estruturantes como trator, arado, roçadeira e grade, que permitirá um melhor desenvolvimento das propriedades rurais. (Fonte: Ascom Amurc)