Amurc e Consórcios promovem encontro de parcerias pelo clima

Está marcado para o dia 27 de janeiro, na Churrascaria Los Pampas, em Itabuna, o Encontro Parcerias Municipais pelo Clima. O evento, às 11 horas, é fruto da articulação conjunta das seguintes entidades/autoridades: Associação de Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc), através do presidente Aurelino Cunha; o prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann; os Consórcios do Litoral Sul (CDS-LS), presidido pelo gestor de Itacaré, Antônio de Anízio, e da Mata Atlântica, que tem à frente o prefeito de Jussari, Antônio Valete.

Atendendo às regras de distanciamento social, o encontro contará com a participação do prefeito de Brusque-SC, Ari Vequi, e o vereador daquele município, Jean Pirola. Eles falarão sobre as experiências do projeto que existe desde 2010 para a transferência de tecnologia e políticas públicas municipais.

Além de prefeitos consorciados ao CDS-LS e a Cima (Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica), o evento terá a presença dos gestores filiados aos Consórcios da Apa (Área de Proteção Ambiental) do Pratigi e do Médio Sudoeste. Serão abordadas as temáticas sobre Ciência e Tecnologia, Políticas e Desenvolvimento Sustentável – Econômico, Social/Geração de Emprego e Renda, além de Resíduos Sólidos.

Intercâmbios em vista

O prefeito Ari Vequi vai apresentar como têm sido as relações estabelecidas por intercâmbio entre Brusque e a Alemanha, que resultou no projeto 50 Parcerias Municipais pelo Clima. Desde 2010, o município tem obtido ótimos índices na política de desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, tecnologias novas para as indústrias, energias renováveis, entre outros.

Segundo Erlon Botelho, do Instituto do Chocolate, que integra a comissão organizadora, o encontro é uma possibilidade de os municípios firmarem intercâmbios de parcerias. O objetivo é a busca de recursos para desenvolvimento de políticas públicas para a aquisição de tecnologias.

“Essa é a primeira investida na Bahia, onde um grupo de prefeitos se reúne em busca, tanto dos recursos governamentais quanto dos recursos bilaterais, através de cooperações com países que queiram investir em agricultura, especialmente na lavoura cacaueira e pecuária”, destacou Erlon.

Resíduos e assistência

Ainda no evento, o prefeito Vinícius Ibrann falará dos investimentos firmados com uma empresa de Santa Catarina para resolver o problema dos resíduos sólidos no seu município.

Já o prefeito de Jussari, Antônio Valete, tratará da experiência do município ao trabalhar com a questão ambiental a partir da experiência da Serra do Teimoso e a importância de garantir assistência técnica e rural plena aos municípios.