Amurc e PM firmam compromisso para apoio aos municípios no combate a Covid-19

O presidente da Amurc e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, esteve reunido com o Tenente Coronel Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar para alinhar detalhes do decreto sobre o toque de recolher emitido pelo Governo do Estado da Bahia. As duas instituições firmaram um termo de cooperação, apoiando os municípios no cumprimento do decreto, que visa conter o avanço da Covid-19 na região sul da Bahia.

A iniciativa atende a uma solicitação dos prefeitos associados à entidade, apresentada na última reunião, com o objetivo de garantir a segurança da população e o atendimento às demandas locais que necessitam do apoio militar. Segundo o presidente da Amurc, o Tenente Coronel destacou que “a PM estará dando apoio irrestrito nas ações de combate à Covid 19 na região”.