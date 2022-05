Amurc e UniFTC reforçam parcerias para implantação do curso de Medicina

Durante uma reunião na quarta-feira, 25, com o secretário executivo da Amurc, Luciano Veiga, o diretor geral da Rede UniFTC de Itabuna, Kaminsky Mello e o vice-presidente de Operações da Rede UniFTC, Cristiano Lôbo agradeceram a grande parceria firmada com a instituição municipalista para o atendimento aos protocolos exigidos pelo Ministério da Educação visando a aprovação do projeto de implantação do curso de medicina em Itabuna.

Como parte do processo, os municípios da região já assinaram um termo de cooperação técnica com a UniFTC de Itabuna. “Graças ao apoio da Amurc, nas pessoas do presidente Vinícius Ibrann e do secretário executivo Luciano Veiga, nós conseguimos estreitar essa relação com essas cidades que são importantes nesse cenário de projeto de expansão da instituição e também reiterando essa parceria junto ao poder público”, destacou Kaminsky.

De acordo com Cristiano Lôbo, projetos como o de medicina trazem muitas contribuições, não só para formação de profissionais, bem como a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “O projeto da UniFTC é voltado para a região. É um projeto construído com a comunidade médica e o envolvimento dos secretários de saúde de todos os municípios juntamente com os prefeitos”.

O presidente da Amurc participou do momento em que os prefeitos e secretários assinaram o termo de cooperação técnica com a faculdade, e, reiterou o agradecimento aos gestores municipais, em especial ao prefeito Augusto Castro e a secretária de saúde Lívia Mendes, “tendo em vista de que esse apoio se dá, também, de modo plural, e vai além do município de Itabuna para o atendimento aos municípios da região que mais precisam com relação aos seus hospitais e postos de saúde”, destacou Vinícius.