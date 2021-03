Amurc prestigia inauguração do Samu em Ibicaraí

A inauguração ontem (15) da nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Ibicaraí, foi prestigiada pela presidência da Amurc. Lá estiveram o presidente da entidade e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD), juntamente com o vice-presidente e prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann.

A nova base descentralizada do Samu inicia o atendimento no município, e depois o serviço será estendido às cidades no entorno, como Floresta Azul e Santa Cruz da Vitória. O equipamento contará com cinco equipes, cada uma com enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uma estrutura para atender à capacidade ampliada dos serviços de urgência e emergência, resgate e primeiros socorros, dando à população beneficiada mais segurança em uma resposta rápida do serviço de saúde.

Marcone parabenizou a conquista da prefeita de Ibicaraí, Monalisa Tavares, que em pouco tempo de mandato tem se empenhado pela aquisição de equipamentos fundamentais para a população. “O Samu é de imensurável valor para a população, que não é somente do município, mas de toda a região. A gente fica feliz, como gestor, quando vê uma gestora com quase três meses de gestão, e já luta tanto para ajudar o seu povo. Fico contente porque a gente se inspira nas pessoas que querem cuidar de pessoas”, declarou.