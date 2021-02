Amurc vibra com Consórcio Litoral Sul em projeto piloto para regularizar resíduos

Nesta quinta-feira (11), o presidente da Amurc e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, participou da reunião de trabalho promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul em que parabenizou o secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Nelson Pelegrino, por uma notícia: o anúncio de que o CDS-LS vai aportar o projeto piloto que vai estruturar e organizar a destinação correta e o manejo dos resíduos sólidos no Território Litoral Sul.

A ação faz parte de uma determinação da Lei 12.305 de 2010, que diz sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e exige dos setores públicos e privados o gerenciamento correto dos resíduos. Durante uma apresentação, o secretário destacou que o Território Litoral Sul produz 6% dos resíduos sólidos do Estado da Bahia, sendo que apenas 15% dos municípios têm o plano Municipal de Resíduos Sólidos.

Experiência a replicar

Segundo Pelegrino, um diálogo permanente vem sendo construído na Sedur junto com os municípios, tendo em vista a necessidade de regularização em conjunto dos resíduos, principalmente nas cidades menores, abaixo de 50 mil habitantes. “A ideia é estruturar e organizar a destinação dos resíduos sólidos na região visando transformar o projeto piloto em uma experiência exitosa para ser replicada em outras cidades do Estado”, explicou.

Marcone parabenizou a iniciativa e destacou que está muito feliz em ver o interesse do Governo do Estado em tornar o Consórcio Litoral Sul aportando o projeto piloto que será exemplo para toda a Bahia. “Nós saímos extremamente otimistas, foi uma das reuniões mais produtivas direcionada para os resíduos sólidos que tivemos. Os prefeitos e prefeitas da região estão empenhados na resolução dos resíduos sólidos”.

Apelo e presenças

O presidente do CDS-LS e prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, fez um apelo aos gestores de Itabuna e Ilhéus para que possam se associar, tendo em vista que a participação dos maiores municípios da região é importante na tomada de decisões em benefício do sul da Bahia.

O gestor também ressaltou que “nós prefeitos precisamos fazer o dever de casa lá no início, na coleta seletiva para que a sociedade entenda e possa replicar”. E completou: “Esse é o passo principal: começar na nossa casa, partir para os prédios públicos”.

Participaram do encontro, realizado no teatro Candinha Doria, em Itabuna, prefeitos e representantes dos municípios de Itabuna, Ilhéus, Itapé, Jussari, Itajú do Colônia, Una, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Barro Preto, Ubaitaba, Aurelino Leal, Arataca, Maraú e Itapitanga. Ainda estiveram presentes representantes dos Consórcios da Mata Atlântica e do Consórcio Interfederativo de Saúde Policlínica Regional de Itabuna e Ilhéus, e o deputado Estadual Rosemberg Pinto.