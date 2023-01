Andréa Castro deixa Secretaria de Promoção Social; veja quem substitui

A primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Andrea Castro, deixa a titularidade da pasta para atuar junto ao gabinete do prefeito Augusto Castro nas ações de governo. À frente da secretaria por dois anos, ela considera ter desenvolvido um trabalho significativo, que trouxe avanços na política de assistência social de Itabuna. Como destaques, acolhimento e assistência às pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social.

A primeira-dama optou por desenvolver ações e projetos transversais ligados diretamente ao gabinete do prefeito, onde pretende apoiar e atuar com interlocução entre as secretarias, a população e a sociedade civil. Ela também seguirá com um olhar voltado para a promoção social, a fim de garantir que a população continue sendo a prioridade nas ações de governo.

A servidora pública municipal Luciene Maria do Nascimento assumirá o comando da SEMPS nos próximos dias, com o compromisso de dar continuidade ao trabalho focado na garantia dos direitos e na assistência às famílias.