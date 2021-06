Animais do antigo lixão vão ser acompanhados por Centro de Zoonoses

Um levantamento da situação dos animais que estão no antigo lixão de Itabuna começou nesta sexta-feira (4), pela Divisão de Controle de Zoonoses (DCZ), ligada ao Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com levantamento preliminar, cerca de 200 cachorros e gatos vivem no lixão. Além desses, pouco mais de mil porcos estão no local em meio ao lixo, colocando em risco a saúde das pessoas.

A ação da Divisão de Controle de Zoonoses visa garantir a proteção das pessoas e dos próprios animais e integra as medidas em execução pelo Grupo de Trabalho criado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro, depois que os resíduos sólidos foram destinados a um aterro sanitário certificado pelos órgãos ambientais.

“Os veterinários e técnicos da DCZ vão fazer o levantamento da situação dos animais para planejar as medidas de tratamento e acolhimento”, afirma a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes.

Espaço para acolher

Ela ressalta que os animais identificados com algum tipo de doença merecem acolhimento e atenção por parte do poder público. “Por isso, vamos providenciar um espaço para acolhê-los e tratá-los”, diz.

Em relação aos porcos espalhados no antigo lixão, as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente; Planejamento; Saúde; e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) estão avaliado as medidas que serão tomadas.