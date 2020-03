Um internauta postou agora há pouco informações sobre um acidente na BR-101, proximidades de Buerarema, no sul da Bahia. Em vídeos e fotos, ele mostrou dois corpos estendidos no chão, de um homem e uma mulher. O casal morreu em consequência de um acidente de moto. O veículo, segundo informações apuradas no local, chocou-se contra um animal que atravessava a pista. Ainda não temos a identificação das vítimas.