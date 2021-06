ANIVERSÁRIO E ALGUMAS HISTÓRIAS (III)

Cantai cantai

Cantai Itabuna

Irmãos de chão

De amor

De humildade.

Hoje cito o grande poeta itabunense Firmino Rocha, continuando a nossa conversa sobre mais um aniversário da nossa cidade, quando abordaremos fatos históricos, personagens do passado, enfim, todo o universo que envolve um conglomerado urbano. Na edição passada falamos sobre o “Jardim da Prefeitura” e a importância daquela praça Olinto Leone no desenvolvimento de nossa cidade. Hoje abordaremos o “velho Campo de Aviação”, nome como foi, por muito tempo, conhecido o nosso aeroporto; as lutas para a sua implantação e manutenção e o que resta hoje, daquele que já foi, em movimento, um dos mais importantes do interior do país. Presto uma homenagem aos que lutaram pela sua realização e os teimosos rapazes do Aero Clube de Itabuna, “brigando”, no bom sentido, para a volta de seu funcionamento.

Deve-se ao fazendeiro Tertuliano Guedes de Pinho, o conhecido “Coroné Terto”, a doação de um terreno pertencente à sua propriedade no local conhecido como Burundanga, hoje bairro Bananeira, onde os atiradores do Tiro de Guerra 473 costumavam exercitar o tiro de fuzil; esse local era, costumeiramente, referido como “stand do tiro de guerra”. Júlio Chagas, Mário Padre e outros visionários, antevendo o progresso da jovem cidade, atuaram junto ao “Coroné Terto” e a doação do terreno acabou sendo feita e o aeroporto foi, oficialmente, inaugurado a 15 de novembro de 1952 com a participação de aviões de pequeno porte e os famosos e seguros DC-3. Deve-se ressaltar o apoio e o trabalho do então prefeito Miguel Fernandes Moreira. Pista sem asfalto, instalações acanhadas para os passageiros mas, mesmo assim, as aeronaves da Real Aerovias, Nacional e Cruzeiro do Sul desciam e decolavam do nosso aeroporto, que chegou a ser um dos mais movimentados do interior do nosso imenso país. Foi, numa tarde de fevereiro de 1963, que a bordo de um DC-3 da Cruzeiro do Sul, fui a Salvador prestar vestibular para a Faculdade de Medicina e, mesmo em anos anteriores, em muitas oportunidades, peguei o avião, aqui em Itabuna, às 7:05 hs da manhã com destino a Salvador. Às vezes a aeronave fazia o trajeto para Salvador, descendo em Ilhéus para pegar alguns passageiros; havia aeronaves que faziam o trajeto Salvador /Itabuna às tardes.

Pois bem, todo esse grande movimento perdurou até o início dos anos setenta; nos anos oitenta, a pista foi asfaltada e instalações condignas foram construídas para os passageiros, mas, inexplicavelmente, o aeroporto foi desativado. O pessoal do Aero Clube de Itabuna desenvolveu ingentes esforços e trabalho, no sentido de reativar o nosso aeroporto e, no momento, não sei em que situação se encontra; será se ainda existe alguma esperança para a sua recuperação?

No momento estamos em início de governo municipal comandado por um jovem impetuoso e que parece tomado pelos mais firmes propósitos de dar uma nova feição à nossa Itabuna. Sugiro ao nosso Augusto Castro que faça uma pequena comissão, tendo membro ou membros do Aero Clube de Itabuna, para estudar a viabilidade, ou não, do nosso outrora “campo de pouso”, o Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, que muito serviço prestou aos usuários de Itabuna e da região cacaueira. Caso não seja mais possível a sua reativação, vamos deixar o assunto de lado e viver das boas lembranças do tempo em que se costumava ir, nas manhãs de domingo, ver o grande movimento das aeronaves, descendo e decolando rumo aos vários pontos do nosso Brasil.