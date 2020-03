Antes do diagnóstico de COVID-19, médico atendeu normalmente em Ilhéus

Primeira pessoa diagnosticada com coronavírus (COVID-19) em Ilhéus, o médico Luiz Roberto Andrade atendeu a cerca de 20 pacientes no último sábado (21), numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento), durante o dia, na cidade. À noite, teve contato com colegas de profissão. Até então, ele não manifestava sintomas.

No domingo, após um desconforto durante plantão no pronto-atendimento, o médico foi levado para o Hospital São José. Lá, teve secreções colhidas, foi para casa e, em seguida, um exame feito pelo Laboratório Central (LACEN) confirmou a contaminação. Ele deverá cumprir 14 dias de quarentena. Ontem (25), por telefone, Dr. Luiz afirmou que se sente bem e pretende retomar suas funções assim que puder fazê-lo com segurança.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Geraldo Magela, foram afastadas todas as pessoas que tiveram contato com o médico (inclusive dois colegas). Por isso, foi necessário um reordenamento de equipe no setor. Da mesma forma, ele não deverá ter contato com as pessoas em casa durante o isolamento.