Ao incentivar atletas e comissão técnica do Itabuna, pastor Geraldo Meireles lembra a vitória de Davi contra Golias*

Fotos: Lucas Matos

O pastor Geraldo Meireles visitou na tarde desta segunda-feira, dia 05, os atletas e os membros da comissão técnica do Itabuna Esporte Clube. O encontro com o líder da Igreja Teosópolis de Itabuna contou com a presença de dirigentes do Azulino. Ocorreu no gramado do Itabunão.

O Dragão do Sul enfrentará o Bahia na noite desta quarta-feira, dia 07, na Arena Fonte Nova pela sexta rodada do Baianão-2024. O tricolor lidera a competição com dez pontos e o Itabuna está no oitavo lugar com seis. Ao incentivar a equipe itabunense, o pastor lembrou a vitória de Davi contra Golias.

A história de Davi e Golias, uma das mais conhecidas da Bíblia, narra no capitulo 17 do Primeiro Livro de Samuel como o simples pastor se tornou rei e herói de Israel. Ao se encontrarem, Davi tirou uma pedra de seu alforge e a colocou em sua funda, o tipo de uma arma. Ele a arremessou e atingiu a testa de Golias. O gigante caiu.

Em sua pregação, Geraldo Meireles destacou que apenas relembrou a apologia mítica em que um pequeno vence o gigante. “Pedimos a Deus que todos os atletas terminem a partida ilesos, vivos e sãos, mas os do Itabuna vitoriosos”, afirmou. Há anos o pastor da Igreja Teosópolis leva a Palavra aos jogadores itabunenses.

Ao final da visita, Geraldo Meireles, acompanhado do conselheiro José Matos, membro da Igreja, fez um oração aos presentes. O pastor foi recebido pelo presidente Rodrigo Xavier, pelo vice Sandoval Benevides e o treinador Maico Franco.