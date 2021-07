Depois de quase um mês intubada, morreu na madrugada desta terça-feira, 20, em Ilhéus, a empresária Ilma Souza Dias, de 36 anos. Internada no hospital São José desde o final mês passado, ela perdeu a luta para a Covid-19.

Ilma era casada com Leonardo Carvalho e trabalhava com ele na padaria Modelo, de propriedade do casal, que teve um filho de sete anos. A padaria fica no início da Urbis, onde vizinhos e clientes estão consternados com a morte da empresária.