Aos 6 anos, craque sul-baiano vai a teste no Flamengo; contribua

O sonho de ser uma estrela do futebol, como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Gabigol, está nas quatro linhas dos sonhos do pequeno Davi Lucca Novais. Aos seis anos, o garoto de Santa Cruz da Vitória já venceu as duas primeiras “peneiras” que enfrentou. O meio campo/atacante sul-baiano ultrapassou a barreira e marcou gol diante de dois profissionais de Salvador.

“Agueeeenta coração!” – já narram os pais, em pensamento. Porque o passe dele foi carimbado para fazer teste no Flamengo, no Rio de Janeiro. A avaliação foi agendada para o próximo dia 06 de junho. Para que a torcida não fique só na expectativa, a família busca ajuda para custear as passagens e a estadia dele por lá.

Quem tá afim de ajudar nosso craque pode contribuir via PIX. O número é 73 98189-0464 (Ana Karolyne Silva de Almeida). Este nome é da mãe do atleta mirim, obviamente pronta para torcer por ele em todas as arquibancadas.