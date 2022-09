Aos 70 anos, morre promotor itabunense Carlos Eduardo Passos

Será sepultado nesta terça-feira (06), em Itabuna, o corpo do promotor e professor universitário Carlos Eduardo Lima Passos da Silva. Ele faleceu na noite de ontem, 13 dias antes de completar 71 anos.

Dr. Eduardo Passos, como era mais conhecido, vinha enfrentando complicações na saúde e havia perdido há meses a esposa, Jurema Haun, companheira de décadas. Ele fazia parte da Academia de Letras de Itabuna (ALITA), onde os confrades e confreiras externam pesar pela partida de uma figura querida e cordial com todos que encontrava.

O juiz aposentado Marcos Bandeira, por exemplo, comentou sobre as experiências compartilhadas, ao tempo em que rogou pela alma do amigo. “Meu dileto amigo. Trabalhei com Passos no Judiciário e fomos colegas na UESC, além de ser nosso confrade na ALITA. Profissional exemplar e um ser humano maravilhoso”.

O velório acontece no SAF, onde os integrantes da ALITA deverão prestar homenagem à tarde. Já a saída para o Cemitério Campo Santo, está prevista para 16h30min.

Notas de pesar da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz, da Prefeitura de Itabuna e Academia de Letras registram a comoção pela perda do saudoso profissional.

O Reitor Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Dr. Alessandro Fernandes de Santana e o Vice-Reitor Dr. Mauricio Santana Moreau, manifestam pesar pelo falecimento do Professor Carlos Eduardo Lima Passos da Silva, ocorrido neste dia 5 de setembro de 2022.

Carlos Eduardo foi professor no Curso de Direito desta Universidade tendo contribuído para formação acadêmica de várias gerações de profissionais do Direito.

A sociedade da Região Sul da Bahia terá sempre vivos os seus discursos repletos de humanidade, através dos quais manifestava com mestria a sua sapiência.

Estendemos nossos votos de pesar e solidariedade aos seus familiares, colegas e amigos.

Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, 5 de setembro de 2022

Alessandro Fernandes de Santana

Reitor

Mauricio Santana de Moreau

Vice-reitor