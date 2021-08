Aos 89 anos, morre pai do presidente da Câmara de Itabuna

O militar aposentado Alcebíades Martins, de 89 anos, faleceu neste domingo (22), no Hospital Calixto Midlej Filho, onde lutava havia 15 dias contra complicações da Covid-19. Natural de São José da Vitória, ele era pai do presidente da Câmara de Itabuna, José Erasmo Ávila Martins (PSD).

Além de Erasmo, o casamento de 50 anos com Gildete Silveira Martins também gerou os irmãos Aparecida e Zoraide Silveira Martins, nove netos e quatro bisnetos.

A Câmara enviou nota de pesar em que destaca a presença constante dos pais nas conquistas dos filhos. Entre os momentos citados, a posse do vereador, dia 1º de janeiro, no Teatro Candinha Doria, e o aniversário no início de junho, no Legislativo.

O prefeito Augusto Castro também encaminhou nota em que externa condolências. “Neste momento de dor, peço a Deus que conforte os familiares de ‘Seu Betinho’, como era carinhosamente chamado entre amigos, e receba sua alma bondosa com alegria em recompensa à sua vida dedicada ao trabalho e à criação de sua família”, diz a mensagem.