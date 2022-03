Com 100 dias de inaugurado, Hospital Materno-Infantil de Ilhéus apresenta número expressivo de atendimentos

Aos nove meses de gravidez, Amanda Santos Novaes será mais uma mulher a dar à luz no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. O seu parto se somará aos quase 700 que a unidade realizou em pouco mais de 100 dias de funcionamento. O pequeno Carlos Felipe nascerá neste sábado (19), dia em que a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, fez uma visita técnica à unidade.

Em sua inspeção, a Secretária percorreu todos os setores do Hospital, como centro-cirúrgico, enfermarias, quartos PPP (pré parto, parto e pós parto), emergência e bioimagem. “São pouco mais de cem dias com números expressivos de atendimento e podemos qualificar cada vez mais a assistência e fluxo de atendimento aos pacientes”, afirma Adélia Pinheiro. A titular da pasta destacou que essa proximidade da gestão auxilia vencer os desafios.

Inaugurada pelo Governo do Estado no dia 6 de dezembro de 2021, além dos 700 partos, no âmbito da emergência, o HMIJS realizou 2.130 atendimentos a gestantes sob demanda espontânea e 987 crianças. Setenta e oito bebês foram internados na UTI Neonatal, tendo como principais causas, a prematuridade e o baixo peso.