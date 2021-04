Aparece morto um suspeito de envolvimento no assassinato do taxista Moura

Foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 23, em Itapitanga um dos suspeitos de participar do assassinato do taxista Amintas Moura. Tenta-se de David, cujo corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.

O crime, pelo que a polícia apurou até agora, foi praticado por três bandidos. Além de David, Bruno Santos, preso ontem, e Jarbas Júnior, que ainda está foragido. A possibilidade do surgimento de outros envolvidos no caso não está descartada, informa a polícia.

Seu Moura, como o taxista de 71 anos era conhecido, saiu do seu ponto, no Centro Comercial de Itabuna, para uma corrida com dois rapazes, na última segunda-feira. No mesmo dia, ele foi assassinado – o corpo foi encontrado num matagal em Itajuípe.

O caso começou na ser esclarecido com a prisão de Bruno Santos, ontem, que confessou participação no crime. Além disso, “entregou” os cúmplices.

Era intenção dos criminosos, com foi parado até agora, roubar o dinheiro de uma transação imobiliária feita por Seu Moura (fala-se em 100 mil reais). Resta agora saber quem passou esta informação para David, apontado como o bandido que planejou o sequestro relâmpago.

Seu Moura teria sido assassinado porque tinha no banco apenas 250 reais. O taxista, segundo a Polícia Técnica, foi espancado antes de ser morto por asfixia. O carro dele, um Siena, foi encontrado carbonizado a cerca de 100 metros do local onde o corpo foi encontrado, amarrado a um pé de cacau.