Após 20 dias de UTI e de muita luta pela vida, recém-nascido recebe alta e vai passar Natal em casa

Foi em um momento muito difícil para a família que Heloísa ganhou um nome composto: Heloísa Vitória. O significado de “aquela que vence”, tem um motivo especial para a escolha feita: 20 dias após passar por momentos delicados e de incertezas na UTI do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, nesta quarta-feira (11) ela recebeu alta médica e vai passar o Natal em casa.

“Na gravidez eu conversava com ela, de como seria o nosso Natal. A foto em família, a árvore decorada. Vi durante um tempo isso muito distante de nós. Mas agora sinto que vai ser inesquecível”, comemora a cozinheira profissional Adriele de Jesus, mãe da bebê, entre a detalhada arrumação da mala e a espera ansiosa pelo carro que vai levar a família de volta a Itacaré, onde residem.

O pai, Eroaldo dos Santos, eletricista e encanador, também não se contem de felicidade. Não sai de perto da filha. Foram 20 dias com Heloísa Vitória passando por processos delicados de reanimação, intubação e uma série de outros procedimentos habilmente conduzidos pela equipe da UTI do HMIJS. Uma verdadeira corrente de solidariedade pela vida foi construída.

Alto risco

No início da gestação, Adriele foi diagnosticada com diabete e com a glicemia alterando muito, especialmente na última semana antes do parto. Quatro anos atrás, ela teve complicações pós-parto e a primeira filha do casal não resistiu. “Me bateu um desespero vendo que tudo poderia se repetir”, lembra, agora. “Foram dias difíceis, eu ficava do lado de fora da UTI, não aguentava ver minha filha naquela situação”, assegura Adriele. “Minha filha é um milagre de Deus e fruto da dedicação desta equipe”, revela o pai com um sorriso no rosto.

Natal

O Natal da família que já estava sonhado, agora, vai se tornar realidade. Vão passar os festejos em casa, no bairro Novo, em Itacaré. A árvore já está sendo decorada. As luzes serão acesas, trazendo a representatividade da fé. Tudo como sonhado na conversa entre Adriele e a filha, ainda na barriga. O desafio mais sensível foi vencido e o maior presente de todos será comemorar a vida com resiliência, acreditando no futuro e na disposição de servir.

*Referência*

No último dia 6, o Hospital Materno-Infantil completou três anos de inaugurado pelo Governo da Bahia. A instituição é gestada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS). O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos.