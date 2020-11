Após 8 meses, ônibus voltarão a circular em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna fechou contato emergencial para a empresa São Miguel, para que volte a circular em Itabuna. Segundo a Sesttran (Secretaria de Transporte e Trânsito), a cidade receberá 30 novos ônibus para atender a linhas emergenciais. Deste total, serão 10 no sábado (7) e outros 30 na segunda-feira (9). O valor da passagem permanecerá R$ 3,70, enquanto as regras de gratuidade permanecerão as mesmas.

Outro ponto previsto no contrato é a possibilidade de o usuário pegar um segundo ônibus para outra localidade, utilizando a mesma passagem (Cartao Integração). Para isso, a mudança deve acontecer no intervalo de uma hora. O Cartão Integração não vale para retorno. As linhas que terão prioridade serão as da zona rural e bairros mais distantes, atendendo à demanda em horários específicos que serão definidos pela Sesttran nos próximos dias.

As vans continuarão a circular com linhas abrangendo os bairros. Vale ressaltar que o Prefeito Fernando decretou o retorno dos ônibus há mais de 60 dias, mas as empresas alegaram dificuldades financeiras. Por esse motivo, o funcionamento será retomado através de um contrato emergencial.

Período sem ônibus

Itabuna está sem transporte coletivo desde março e o retorno foi impossibilitado diante de impasses entre a Prefeitura e as empresas, que alegavam ter valores a receber. Enquanto isso, os rodoviários buscaram mediação da Justiça do Trabalho, devido à falta de pagamento.

A solução intermediária encontrada pelo Executivo foi o cadastramento de vans escolares para o transporte de passageiros. Entretanto, tal providência também recebeu questionamentos. Além de não haver gratuidade, houve dúvidas com relação à proximidade entre as pessoas nos veículos. Algo não recomendável nestes tempos de Covid-19, quando o distanciamento é uma das medidas de prevenção.