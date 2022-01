Após as chuvas, Bahiagás oferece benefícios para clientes de Itabuna

Além de garantir a doação de cerca de 19 toneladas de alimentos para famílias de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Mucuri, Porto Seguro e Itacaré – cidades que foram fortemente afetadas pelas fortes chuvas que caíram no estado em dezembro de 2021 -, a Bahiagás passou também a oferecer benefícios aos usuários dos segmentos comercial e residencial do município de Itabuna que foram impactados pelas chuvas.

Entre as medidas adotadas, estão a suspensão temporária do envio de Avisos de Corte e Execuções de Corte para os clientes do município, e a possibilidade de pagamento parcelado das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, bem como de faturas em aberto com vencimento em dezembro de 2021, sem incidência de juros ou multa.

“Nesse momento tão difícil, a Bahiagás se junta à imensa corrente de solidariedade que se formou, numa forte articulação entre Governo do Estado, diversas entidades e sociedade civil, para ajudar a quem mais precisa”, afirma o diretor-presidente, Luiz Gavazza. “Toda a solidariedade possível nesse momento faz a diferença e é preciso somar esforços para abrandar a situação da população dos municípios atingidos”, finalizou.