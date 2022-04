Após dois anos, Bahia tem menos de mil casos ativos de Covid-19

Depois de dois anos, o boletim epidemiológico de Covid-19 registra menos de mil casos ativos de Covid-19 na Bahia, ao todo são 953. A última vez que esse patamar havia sido registrado foi em 20 de abril de 2020, quando foram 979 casos ativos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 476 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,03%) e 524 recuperados (+0,03%) e mais 6 óbitos. Dos 1.536.763 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.506.042 já são considerados recuperados e 29.768 tiveram óbito confirmado.

A secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, alerta que para que os números da doença continuem reduzindo é preciso o avanço da vacinação. “Cerca de 90% da população baiana com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal, mas há muitas pessoas ainda em atraso para completar o esquema vacinal. São 4,1 milhões de pessoas que não buscaram os postos de saúde para tomarem a segunda dose ou a dose de reforço [terceira dose]”, afirma.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.827.857 casos descartados e 329.825 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado. Na Bahia, 63.055 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.449.927 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.538.629 com a segunda dose ou dose única e 5.075.145 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 836.514 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 224.016 já tomaram também a segunda dose.