Após readequação, Hospital Calixto abre leitos SUS para pacientes com Covid-19

O Hospital Calixto Midlej Filho (HCMF) concluiu, nesta segunda-feira (14), a readequação de leitos adultos exclusivos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na enfermaria (leitos clínicos). Com a abertura dessas 12 vagas, seis delas para pacientes com quadro de saúde mais grave, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) atendeu a uma solicitação da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

A diretora técnica do HCMF, a médica Lívia Mendes, explica que os leitos instalados na Unidade Cardio Intensiva (UCI), que foi reformada recentemente, foi novamente adaptada para receber pacientes com Covid-19. “Temos uma estrutura flexível e estamos prontos para atender a novas solicitações da Sesab de ampliação de vagas clínicas”, assegura.

Lívia Mendes destaca ainda que não houve dificuldade na formação das equipes para atendimento aos novos pacientes. “Nossas equipes são preparadas, pois atuaram por mais de oito meses no enfrentamento à Covid-19 e foram responsáveis por centenas de atendimentos, incluindo muitos a pacientes que chegaram em situação muito grave e que conseguimos tratar, retornando ao convívio com as suas famílias”, lembra a diretora técnica.

“Inclusive aproveito para agradecer, pois já recebemos quatro respiradores do Estado da Bahia para ajudar na reestruturação da unidade intensiva para Covid-19”, enfatiza a diretora Lívia Mendes.

A abertura dos 12 leitos para pacientes SUS no Hospital Calixto Midlej Filho foi acertada durante reunião, na última quarta-feira (9), em Salvador, com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas. Participaram do encontro o provedor em exercício da Santa Casa de Itabuna, o médico Antônio Augusto Monteiro, o 1º tesoureiro Peter Deviris e o consultor André Fernando Wermann.

Manoel Novaes

Com a abertura dos leitos no HCMF, o número de vagas exclusivas para pacientes Covid-19 nos dois hospitais da Santa Casa de Itabuna sobe para 25. Os outros 13 leitos são pediátricos e estão no Hospital Manoel Novaes. São 10 vagas em leitos clínicos (enfermaria) e outras três em UTI, que desde abril têm recebido pacientes de todas as regiões do estado.

A diretora técnica do HMN, Fabiane Chávez, afirma que desde o início da implantação dos leitos, não param de chegar pacientes com suspeita e/ou positivados para o novo coronavírus. “Somos uma das poucas unidades no interior da Bahia com serviços para pacientes Covid-19”, relata. Os pacientes atendidos nos dois hospitais são regulados pela Sesab.