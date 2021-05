Após reparos, Emasa normaliza abastecimento em bairros

Começou a ser restabelecido ontem (18) o abastecimento da água em alguns bairros que foram prejudicados pelo rompimento de uma adutora no bairro Nova Ferradas. Dentro da programação, os bairros Pontalzinho (parte alta), Castália e Alto Maron, já foram abastecidos ontem (18).

Nesta quarta, será fornecida água para as localidades do São Pedro, Zizo, São Judas, Pedro Jerônimo (parte alta) e Conceição (parte alta). Também serão atendidos os bairros Santa Inês, Itabuna Parque, Fátima e Califórnia (partes baixas).

O gerente técnico da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), João Bitencourt, observa que a oferta de água demanda certo tempo para normalizar-se. “O serviço de manutenção preventiva já havia sido programado na ETA, que acarreta a redução no abastecimento. O rompimento da adutora em Nova Ferradas fez com que a programação de distribuição da água fosse alterada, prejudicando alguns bairros”, afirma Bitencourt.

Ele lembra que as equipes da Emasa centraram esforços para resolver o problema do rompimento com a máxima brevidade. E pede que a população colabore fazendo uso racional no consumo e evitando o desperdício de água.